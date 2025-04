Was ist dran an der „senilen Bettflucht“?

So fand man zum Beispiel heraus, dass ein Zusammenhang mit der Körpertemperatur besteht. Kühlen wir etwas ab, werden wir müde. Das wird auch „Nachtabsenkung“ genannt und ist ein natürlicher Prozess der Chronobiologie, der inneren Uhr. In den Morgenstunden steigt die Körpertemperatur dann automatisch wieder – wir werden wach. Bei Senioren kommt dieser Tag-Nacht-Rhythmus häufig aus dem Takt. Warum ist noch nicht ganz klar, es wurden aber Veränderungen in bestimmten Signalwege entdeckt.