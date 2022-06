Lkw-Lenkerin (39) stürzte mit Kipper in Baugrube

Die 39-jährige Lkw-Lenkerin aus Gosau war mit einem mit Schotter beladenen Lkw-Kipper auf einer Baustelle in Pinsdorf im Einsatz. Bei den Arbeiten fuhr sie aber rückwärts an einer Baugrube vorbei und geriet dabei zu nahe an den Rand. Das durch den Regen aufgeweichte Erdreich gab nach, und der Kipper stürzte in die etwa vier Meter tiefe Grube. Der Lkw kam auf der Fahrerseite zum Liegen.