Gutachten zu Penzing-Fall kam erst nach einem Jahr

Weiterer Pädagoge im Visier der Ermittler

In Wien ist mittlerweile noch ein weiterer Pädagoge desselben städtischen Kindergartens in Penzing, in dem es zu Missbrauchsfällen gekommen sein soll, angezeigt worden. Ihm wird „pädagogisches Fehlverhalten“ vorgeworfen, wie der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag berichtet hatte. Gegen den Verdächtigen werde in Richtung Freiheitsentziehung ermittelt, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Dienstag präzisierte. Als Konsequenz wurde mittlerweile die oberste Wiener Kindergarten-Chefin abgesetzt. Weitere Verdachtsfälle wurden in Liesing bekannt.