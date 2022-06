Oberste Kindergartenchefin: Job weg, Gehalt bleibt

Im zweiteren Fall, der nun von der MA 11 der Staatsanwaltschaft gemeldet wurde, wird laut Staatsanwaltschaft derzeit in Richtung Freiheitsentziehung ermittelt. Besonders schlimm: Der betroffene Pädagoge verließ im September 2021 den Kindergarten in Penzing. Er bekam eine Leitungsfunktion in einem Kindergarten in Liesing überantwortet. Erst Ende Mai wurde er in den Innendienst versetzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.