Pädagoge soll Kinder strafweise eingesperrt haben

Laut Wiederkehr wechselte der Mann nach seiner Tätigkeit im Penzinger Kindergarten in eine Leitungsfunktion in einen anderen Kindergarten in einem anderen Bezirk. Von dort seien bisher aber keine Vorwürfe gemeldet worden, wurde am Dienstag betont. Der Mitarbeiter wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe nun ebenfalls in den Innendienst versetzt. Der Mann darf derzeit keine Kinder mehr betreuen. Eine Vertragsauflösung sei laut Dienstrecht aber erst bei einer Verurteilung vorgesehen, hieß es am Dienstag.