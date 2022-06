Stadtvize: „Bad Ischl verschenkt viele Millionen“

Verhöhnung der Steuerzahler

Allein der Baurechtszins in der Höhe von lediglich 4200 Euro pro Jahr für 10.000 Quadratmeter Bauland mitten in Ischl sei „eine Verhöhnung der Ischler Steuerzahler“, wie der Vizebürgermeister immer öfter auch von Ischler Bürgern hören will.