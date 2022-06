Union Öpping: Erster Meistertitel zum 50. Jubiläum

„Wir sind bereits dreimal von der 2. Klasse in die 1. Klasse aufgestiegen, jedoch noch nie als Meister“, jubelt Obmann-Stellvertreter Stephan Schuster. Dazu ist es für die Beham-Elf generell der erstmalige Gang in die Bezirksliga, das ausgerechnet zum 50-jährigen Jubiläum! Und das obwohl man in den letzen beiden Abbruch-Saisonen mit Abstiegskampf zu tun hatte. „Wir haben gewusst, dass wir einen starken Kader haben. Die Saison war sensationell!“ Bis auf den Goalie setzt man rein auf Eigenbauspieler,das zurecht: Die Schützenliste wird von drei Öppinger Jungs angeführt, die nächstes Jahr erstmals den Bezirksliga-Goalies das Fürchten lehren wollen.