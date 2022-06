Jeder dritte Junge dachte in Pandemie an Suizid

90 Prozent der Jugendlichen sahen Bedürfnisse nicht berücksichtigt

Neun von zehn Jugendlichen sahen ihre Bedürfnisse nicht ausreichend in den Covid-Maßnahmen berücksichtigt. Das ist demokratiepolitisch ein Alarmsignal. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) berichteten von einem Bedarf an Unterstützung im Bereich Arbeit und Bildung, 41 Prozent in Bezug auf ihre psychische Gesundheit. Mit Blick auf die psychische Gesundheit sind dies derzeit rund 29.500 junge Menschen inOberösterreich, die sehr oder eher großen Bedarf an Unterstützung und Hilfe haben. Ungefähr 39 Prozent hätten psychosoziale Hilfe gebraucht, haben sie aber nicht in Anspruch genommen bzw. konnten das nicht - vorrangig wegen fehlender Informationen oder zu hoher Kosten. In Summe können sich insgesamt 72.500 Hilfesuchende inOberösterreichdas vorhandene Angebot an psychosozialer Unterstützung nicht leisten.