Beschneidung bei Baby: Medikamente überdosiert

Dramatischer Zwischenfall in Wien-Donaustadt mit einem erst 17 Tage alten Säugling, an dem nach muslimischer Tradition eine Beschneidung hätte durchgeführt werden sollen: Ein Arzt (59) wollte am Samstagabend das Baby narkotisieren und soll dabei offenbar die Medikamente falsch dosiert haben. Das Kind musste in ein Krankenhaus gebracht werden.