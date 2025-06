Neue Stimme für die Wiener Ordensspitäler

Dr. Heinrich Resch ist ein Mann mit internationaler Erfahrung. „Ich habe weltweit Patienten behandelt, von der Mayo Clinic in den USA bis zu Sozialkliniken in Griechenland“, sagt der neue Sprecher der Wiener Ordensspitäler – und lobt umso mehr das Gesundheitssystem hierzulande. „In Toronto wartet man ein halbes Jahr auf ein MRT, in Luxemburg ein Jahr auf eine Knochendichtemessung. In Wien geht es oft in wenigen Tagen.“ Doch nicht alles sei rosig. Darauf aufmerksam zu machen und zu vermitteln, das ist die neue Aufgabe von Resch. Als Sprecher der sieben Wiener Ordensspitäler repräsentiert er 25 Prozent der Spitalsbetten und 30 Prozent der stationären Patienten in Wien – insgesamt rund 460.000 Fälle jährlich. Die „Krone“ traf ihn und seine Kollegen anlässlich des Amtsantritts.