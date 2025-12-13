Tierärztin kämpft um das Leben eines Mädchens

„Mein Beruf als Tierärztin hat mir sicher geholfen, ich kenne mich ja aus bei Atemwegen, und ich bin es gewohnt, stark zu sein und zu handeln. Aber gleichzeitig dachte ich: Ich bin Tierärztin, nicht Humanmedizinerin. Wenn ich jetzt wie im Film einen Luftröhrenschnitt mache und was daneben geht – das könnte ich nicht ertragen. Ich habe versucht, mit meinen Fingern den Verschluss aus Lenis Rachen zu bekommen, das Erbrochene aus dem Mund zu wischen. Durch das Plastik hat sie schon geblutet. Ich hatte so große Angst, sie könnte sterben.“