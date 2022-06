Drogenlenker kutschierte 15-Jährige im Kofferraum

Während des Streifendienstes hielten in der Nacht zum Pfingstsonntag um 23.25 Uhr in Steyr Polizisten einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Steyr bei der Kreuzung Haager Straße/Seitenstettnerstraße aufgrund dessen auffälliger Fahrweise zu einer Kontrolle an. Mit dem Pkw-Lenker befanden sich auf den ersten Blick noch vier weitere Personen im VW Golf.