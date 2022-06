„Preishammer klopft uns weiter windelweich“

Auch wohnen immer teurer

Und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache (siehe Grafik unten): So stieg der Gaspreis um 424,3 Prozent und auch der Strompreis laut Statistik um 202,7 Prozent - in nur einem Jahr! Auch das Wohnen in Österreich wird immer teurer. Die Mietkosten seit dem Jahr 2010 sind im Durchschnitt um 70,9 Prozent in die Höhe geschossen.