Wilder Pinsel aus Liebe zum Wasser

Christian Ludwig Attersee, der in Wien und am Semmering lebt, verbrachte seine Jugend in Aschach bei Linz – und am Attersee. Er war einer der großen Segelsportler Österreichs. Daher rühren sein Pseudonym „Attersee“ und auch seine Vorliebe für Blau in einer expressiven Malerei, die bis dato nichts an Kraft eingebüßt hat.