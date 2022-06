Gesuchter Betrüger versteckte sich in Montagegrube

Zugriff in Ennsdorf

Am 3. Juni 2022 konnte der Gesuchte gegen 12 Uhr in Ennsdorf lokalisiert werden. Als er die Polizisten sah, flüchtete er in ein Werkstättengebäude und versperrte dieses von innen. Mit Unterstützung von weiteren Polizeistreifen, Polizisten der SIG Niederösterreich und DHI Linz konnte der Mann nach der gewaltsamen Öffnung der Eingangstür in einer zugedeckten Montagegrube versteckt aufgestöbert und festgenommen werden. Er wurde über Anordnung der zuständigen Richterin in die Justizanstalt Linz eingeliefert.