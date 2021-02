Khashoggi: Biden verschärft Saudi-Arabien-Kurs

Der neue US-Präsident Joe Biden hat den Kurs gegenüber dem Regime in Riad in einer Abkehr von der Politik seines Vorgängers Donald Trump drastisch verschärft. Im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 hat die Biden-Regierung nun Sanktionen angekündigt. Kronprinz Mohammed bin Salman, der laut einem Bericht der CIA den Mord in Auftrag gab, bleibt davon aber verschont.