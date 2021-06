Beteiligte an Khashoggi-Mord in USA ausgebildet

Wie die „New York Times“ am Mittwoch berichtete, gibt es in der Causa um den ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi neue Hinweise auf eine paramilitärische Ausbildung mehrerer Tatbeteiligter in den USA. Demnach sollen vier Mitglieder des Mordkommandos 2017 an einem Training der privaten Sicherheitsfirma Tier 1 Group teilgenommen haben. Zwei von ihnen sollen schon von Oktober 2014 bis Jänner 2015 einen vorherigen Ausbildungsgang absolviert haben.