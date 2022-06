Mit Wilheringer Mönchen Geschichte erleben

In zwei Tranchen werden die Theaterfans bei „Monks“ auf eine Wiese, in die Kirche, den Hof, den Barocksaal oder die Scheune geführt werden - überall werden sie prägende Szenen aus der Geschichte des Stifts sehen. Ob Gegenreformation, Menschenverbrennungen oder Drittes Reich, die Autoren Rudolf Habringer und Joachim Rathke, der zudem Regie führt, wollen nichts schönreden: „Der Abt kennt unsere Pläne und war sehr offen. Er will, dass wir die Wahrheit erzählen. Daher ist es eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit der Stiftsgeschichte geworden, aber in Form eines Volksstücks.“ 14 Laien unterstützen die professionellen Schauspieler, welche unterschiedliche Typen von Mönchen darstellen. Ein Wiedersehen gibt es etwa mit Sven Kaschte, der gemeinsam mit Henry Mason den Zisterzienser-Mönch Franziskus darstellt - sie wechseln sich bei den Szenen ab, da einer alleine nicht alle Stationen besetzen kann: „Alle Besucher sehen aber alle Szenen und alle Schauspieler“, erklärt Rathke.