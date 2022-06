„F1 22“: Codemasters stellt die Neuheiten vor

„F1 22 ermöglicht es den Spielern, ihre Formel-1-Fantasien sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke auszuleben“, so Creative Director Lee Mather. „Die Fans freuen sich darauf, in die neue Ära der Formel 1 einzutreten, mit der Einführung neuer Autos, Regeln und mehr Kontrolle über die Momente am Renntag.“