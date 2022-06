First Lady: „Spreche mit Kindern offen über Krieg“

Über den andauernden Konflikt und die „Trennung“ von ihrem Vater spreche Olena Selenska mit ihren Kindern „ehrlich“. Die 44-jährige Frau des Präsidenten sagte, dass ihre Kinder, Oleksandra (17) und Kyrylo (9), wissen, was vor sich geht. Das jüngere Geschwisterchen Kyrylo hat sogar damit begonnen, seinem Vater zu erklären, was die Streitkräfte tun sollten. „Er ist ein heranwachsender Politologe, er weiß alles, er gibt uns militärische Ratschläge, was wir kaufen sollten“, erzählte die Präsidentengattin.