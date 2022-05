Ab kommender Saison zwölf Teams in Basketball-Liga

Punkteteilung

Die Aufstockung hat nur geringfügigen Einfluss auf den Modus. Nach dem Grunddurchgang, der statt 18 nun 22 Runden umfasst, erfolgt die Teilung der Liga und der Punkte. Nach Platzierungs- und Qualifikationsrunde (je 6 Teams, Hin- und Rückrunde) ziehen die Top-Acht in die Play-offs ein. Jene Teams, die die Qualifikationsrunde an den Positionen elf und zwölf beenden, spielen in den Play-downs gegen den Abstieg in die Zweite Liga. Dort sind weiter 14 Teams im Einsatz.