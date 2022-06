Deutsche Bahn zockt Touristen aus OÖ brutal ab

Groß war die Vorfreude zweier Mühlviertler Familien, als sie am Christi-Himmelfahrts-Tag ihren München-Urlaub antraten. Sie residierten drei Nächte im Hotel Holiday Inn im Stadtteil Berg am Laim. „Nach der Ankunft haben wir uns ein Nahverkehrs-Gruppenticket für fünf Personen gekauft“, sagt Gottfried Kraft (52) aus Ried in der Riedmark.