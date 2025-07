Sparen bei Schulassistenz: Eltern sind verärgert!

Manuela Fischer aus Andau im Bezirk Neusiedl am See ist stinksauer. Ihre 15-jährige Tochter Mara ist Asperger-Autistin und besucht die Sonderschule in Frauenkirchen, wo körperlich, geistig und physisch beeinträchtigte Kinder von Schulassistenten betreut werden. Sie begleiten diese auf dem Weg zur Schule, helfen beim An- und Auskleiden, bei Toilettengängen und dem Essen, betreuen in der Pause und unterstützen auch pädagogisch und sozial, indem sie Aufgaben erklären und die Kommunikation und Gruppenaktivitäten mit Mitschülern fördern.