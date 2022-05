FFP2-Maskenpflicht in katholischen Kirchen fällt

Aufgrund der Corona-Situation passt die Bischofskonferenz ihre Regeln für öffentliche Gottesdienste an. Ab Mittwoch setzt die Katholische Kirche die Bestimmung, dass bei Gottesdiensten in Innenräumen eine FFP2-Maske zu tragen ist, vorübergehend aus. Das berichtete der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, am Dienstag gegenüber der Kathpress.