Die Gemeinde Sigleß rüstet sich gegen Hochwasser

Für Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner sind solche Bauvorhaben wie in Sigleß entscheidend, um der Bevölkerung und der Gemeinde größtmöglichen Schutz zu bieten. „In den vergangenen Jahren haben Starkregenereignisse immer mehr zugenommen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Gemeinden, die immer wieder von Überschwemmungen betroffen waren, den Hochwasserschutz massiv ausbauen und die Gefahren für die Bürger auf ein Minimum reduzieren“, so Dorner beim Spatenstich. „Die Sicherheit der Bevölkerung steht bei uns an oberster Stelle!“