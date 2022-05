Einbruchserie in Schule, Apotheke & Blumenladen

In Kärnten gab es erneut eine Einbruchserie: Nachdem in der Nacht auf Sonntag eine Kirche in Villach und ein Kindergarten in Maria Rain Opfer von Einbrechern wurden, ging es am Montag in Klagenfurt und Ferlach weiter: Es wurde in eine Apotheke, ein Blumengeschäft und eine Schule eingebrochen.