Gewohnheiten geändert: Einkaufen mit mehr Bedacht

„Da, wo Kuchen und Zimtschnecken sind, da ist auch Hoffnung“, hatte das Motto von Petrovic in den Lockdown-Phasen gelautet, als sie an Naschkatzen in der Umgebung Backwaren zustellte. Die Corona-Situation war eine enorme Herausforderung, die die Neo-Selbstständige zu bewältigen hatte. Vom Café mit schwedischen Spezialitäten, in dem Events und Workshops stattfinden, hat sich das Reh-Gal zu einem Ladenkonzept entwickelt, das für regionale Produzenten und Unternehmer eine Verkaufsplattform bietet.