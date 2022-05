AirPods führten Polizei zu zwei Dieben

Zwei Langfinger konnten mit Hilfe von GPS-Ortung nach einem Diebstahl in Velden in der Nähe des Hauptbahnhofes in Graz festgenommen werden. Die Männer hatten eine Reisetasche erbeutet, in denen sich auch die drahtlosen Kopfhörer AirPods befanden. Der Bestohlene konnte nämlich die Kopfhörer mit seinem Handy lokalisieren und brachte die Polizei so auf die richtige Spur.