Drogenlenker fuhr Polizei in Papas BMW davon

Das wird für den jungen Autolenker wohl auch zu Hause Folgen haben: Am Samstag gegen 22.15 Uhr geriet ein 23-jähriger Ansfeldner in Haid in eine mobile Verkehrskontrolle einer zivilen Polizeistreife. Mittels Blaulicht, Folgetonhorn und Lichthupe wurde er zum Anhalten aufgefordert. Doch der Fahrer stoppte nur kurz, beschleunigte danach erst so richtig und raste mit dem BMW 330d xdrive seines Vaters Richtung Haider Bahnhof.