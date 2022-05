E-Bike boomt, aber der Nachschub rollt stockend

Bei Radsport Neuner (Kematen, Innsbruck) ging zuletzt eine Flut von Vorbestellungen ein. „Etwa bei der recht beliebten Marke Cube, wo im Spätsommer schon die neuen Modelle erwartet werden“, schildert Juniorchefin Laura Neuner. Wer hingegen spontan ein derartiges Modell will, könnte durch die Finger schauen. Woran die Lieferengpässe liegen, lasse sich trotz häufiger Telefonate mit den Herstellern kaum eruieren. „Einmal sind es die Rahmen, dann die Chips, dann die Bremsen – da kommt alles an Begründungen vor“, schmunzelt Neuner. Lockdowns in Asien würden ebenfalls mitspielen.