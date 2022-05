Tauziehen um Porno-Seite xHamster beginnt von vorn

Das berichtet das IT-Nachrichtenportal „WinFuture“: Nachdem sich die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen (NRW) drei Jahre lang um eine Sperrung der Website bemühte und diese im März tatsächlich in Kraft trat, steht die Angelegenheit juristisch gesehen nun wieder ganz am Anfang. Der Grund: Die deutsche Justiz ordnete die Sperre der „de“-Subdomain von xHamster an, also jener Internetadresse, unter der die deutschsprachige Variante erreichbar war.