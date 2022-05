Sohn: „Schicksal meiner Mama endlich klären“

Gegen Anton D. (66) (Name geändert), der kürzlich wegen sexuellen Missbrauchs an drei seiner Nichten zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, aber vorerst in Freiheit geblieben ist - weil er wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustands als haftuntauglich gilt. Laut Sandra P., Andreas G. und Gerhard O. soll der Mann allerdings nicht „bloß“ diese abscheulichen Taten begangen haben, sondern auch einen Mord. An Maria O.