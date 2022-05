„Rückenwind“nehmen uns mit auf Weltreise

Besonders gewöhnungsbedürftig waren hier die Dimensionen von Einwohnerzahlen und Größe des Landes. „Es kam zum Beispiel öfter vor, dass wir bei kleinen Zwischenstopps plötzlich in Großstädten zwischen riesigen Menschenmengen landeten“, schmunzeln sie. In Antalya war dann ein Werkstattbesuch unumgänglich. „Innerhalb kürzester Zeit wurde alles daran gesetzt, uns zu helfen und unser Auto wieder fit zu machen. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen spürten wir aber im ganzen Land.“ Einladungen zum Tee oder dass ihnen Brot geschenkt wurde, kam öfter vor. Nach der Erkundung der Mittelmeerküste zog es die beiden in den Osten der Türkei. Dort zeigt sich, die wie groß das Land ist: Die Entfernung nach Istanbul entspricht etwa der Strecke zwischen Wien und dem Bosporus – nur eben in anderer Richtung.