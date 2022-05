Obdachloser wohnt in Pavillon auf Spielplatz

Statt lachender Kinder oder plaudernder Eltern haben Obdachlose einen Pavillon auf einem Spielplatz in Floridsdorf in Beschlag genommen. Mindestens ein Mann „wohnt“ seit Mai vorigen Jahres dort. Oft erhält er Besuch von anderen Leuten. „Der Lieferdienst bringt ihnen Essen direkt in den Pavillon“, so ein Anrainer. Doch dabei bleibt es nicht: „Es werden Drogen konsumiert, in der Nacht lärmend Partys gefeiert und getrunken“, erzählt der Nachbar. Sogar das Geschäft würden die Personen im Park verrichten.