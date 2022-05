„Kleines“ Dornbirn freut sich über „großen“ Coach

„Thomas und ich kennen uns schon lange“, erzählt Orie, „wir haben schon in den 90er-Jahren in der Bundesliga gegeneinander gespielt, haben uns dann über die Jahre immer wieder auf ÖFB-Fortbildungen getroffen. Er ist eine große, Dornbirn ist eine kleine Nummer. Trotzdem habe ich ihn gefragt, auch wenn ich dachte, dass dieses Gespräch schnell beendet sein würde. Aber vier Stunden später war er immer noch offen, ich glaube da hat es einen Klick gemacht.“ Orie informierte Obmann Hubert Domig und Vizeobmann Andreas Genser, in der Folge wurden alle Hebel in Gang gesetzt, um den Janeschitz-Coup zu realisieren. „Unsere Vision hat ihn angesprochen, darum hat er uns zugesagt. Und das freut uns wirklich sehr“, sagt Orie.