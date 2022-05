Nach Sensations-Comeback: Kuchl bejubelt Titel

Was für ein Endspiel! Keine fünf Minuten gespielt, war Bischofshofen bereits in Führung. Nach einem ruhenden Ball bekamen die Kuchler den Ball nicht raus, Ojdanic verwertete per Kopf zum 1:0. Bis Mitte der ersten Halbzeit hatten die Tennengauer daran zu knabbern. Danach entwickelte sich eine rasante Partie, in der die Pongauer weiterhin die Vorteile hatten.