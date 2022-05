Forschung: Huawei „belauscht“ Vögel im Schilf

Konkret geht es darum, Vogelgeräusche aufzunehmen, um die Biodiversität zu erforschen. An 62 Stellen im Schilf werden dafür rund um die Uhr die Geräusche aufgezeichnet, die die Schilfbewohner machen. Dadurch können dann Rückschlüsse gezogen werden, welche Arten sich in dem fast undurchdringlichen Dickicht des Schilfs so tummelt.