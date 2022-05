Wöchentliche Lockdown-Feiern in Downing Street

Untersuchungsbericht wurde bereits an Downing Street übergeben

Mehrere Medien berichteten, die Spitzenbeamtin Sue Gray habe ihren Bericht übergeben. Mehrere Kopien des Reports von Gray seien in der Downing Street abgegeben worden, berichteten am Mittwoch unter anderem der Sender Sky News und die Zeitung „Daily Mirror“. Kabinettsmitglied George Eustice zeigte am Mittwoch Verständnis für die Wut in der Bevölkerung über die Regelbrüche in der Downing Street. Er versicherte, Johnson habe das Parlament nicht belogen.