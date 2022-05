Umdenken bei der Jagd auf Füchse

Alles begann im Sommer 2021: Naturfotograf Leopold Fuchs begleitete mit seiner Kamera Monate lang eine Fuchsfamilie im urbanen Raum. Eines Tages verschwindet sie. Erschossen, wie sich herausstellen sollte. Kanzler postete ein Bild und betitelte es auf einer Social-Media-Plattform mit: „Geboren am 15. März 2021 am Marchfeldkanal. Gemeinsam mit seiner Mutter gestorben am 22. Juni 2021 - grundlos abgeschossen von einem Jäger auf Wiener Stadtgebiet!“ Motiviert durch dieses persönliche Erlebnis initiierte Kanzler beinahe im Alleingang eine Petition zur Beendigung der Fuchsjagd in Wien - die „Krone“ berichtete.