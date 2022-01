Kommt jetzt ein Jagdverbot auf Füchse in Wien?

Was viele nicht wissen

In Wien ist die Fuchsjagd erlaubt - ausgenommen in sogenannten jagdruhenden Bereichen wie zum Beispiel im Prater, auf Teilen der Donauinsel, allgemein auf Friedhöfen, im Augarten und in Schönbrunn. Schonzeit für Fuchsfähen (weibliche Füchse) ist vom 1. März bis 31. Mai. Jährlich werden im Wiener Stadtgebiet bis zu 200 Füchse erlegt oder in Fallen gefangen. In einigen Kantonen der Schweiz sowie in Luxemburg sind Füchse gesetzlich geschützt. Fazit: Das Abschussverbot hat dort keine neuen Tollwutfälle oder eine höhere Ansteckungsgefahr (Fuchsbandwurm) mit sich gebracht. Nun regt sich gegen die Bestandsregulierung auch in Wien Widerstand.