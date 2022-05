Ex-Jäger rechnet ab: „Schluss mit Töten aus Spaß!“

Was halten Sie von Treibjagden, die gesellschaftlich ja auch schon immer mehr in die Kritik kommen?

Von Profis in Ruhe durchgeführt kann es das gelindeste Mittel sein, um Abschusspläne zu erfüllen. So wie jetzt, mit Jagdhornbläsern und Meuten von Hobbyschießern ist das strikt abzulehnen. Und Niederwild wie Fasan, Rebhuhn oder Hasen zu jagen, dafür gibt es keinen einzigen Grund! Das reguliert sich ganz von selbst.