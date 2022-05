Wohin es die Österreicher kommenden Sommer zieht

Wie viel unser Euro auf Reisen wert ist

Was darf’s denn kosten? Pünktlich zum Beginn der Urlaubssaison hat die Bank Austria wieder die Kaufkraft des Euro in verschiedenen Destinationen erhoben. Unter den wichtigsten Reisezielen der Österreicher bekommt man weiterhin in der Türkei, in Ungarn und Kroatien am meisten für den Urlaubs-Euro aber auch in Spanien und Griechenland darf man sich für sein Geld ein bisserl mehr erwarten.