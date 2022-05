„Urlaub wird heuer um 10 bis 15 Prozent teurer“

„Krone“: Herr Mayer, Sie sind mit rund 2000 Betten einer der größten privaten Hotelbetreiber Österreichs. Wie lautet in Ihrem 400-Betten-Betrieb in Lermoos der Ausblick auf die Sommersaison?

Ernst Mayer: Der vergangene Sommer, war wirklich ausgezeichnet, ausgenommen natürlich in den Städten. Doch heuer sind die Buchungsanfragen noch verhalten und wir liegen mit unserem „Alpenrose – Familux Resort’ in Lermoos zumindest im einstelligen Prozentbereich im Minus. Es ist fraglich, ob wir im kommenden Sommer wieder 70.000 Nächtigungen erzielen können.