Arbeiter (45) starb nach Sturz in Liftschacht

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Montag gegen 11.20 Uhr auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Reichersberg. Ein 45-jähriger Slowake wollte dabei mit einem Hammer in einem Liftschacht im zweiten Stock die Blindstopfen in die noch offenen Ankerlöcher an der Betonwand einschlagen. Zu diesem Zweck entfernte er die Sicherheitsabsperrung vor dem Liftschacht, um eine zwei Meter lange Leiter im Innenbereich des Schachtes anlehnen zu können.