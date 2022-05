Raab: „Mein Rücktritt steht nicht zur Debatte“

Vor Kurzem wurde die neue 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung präsentiert. Die Sozialpartner kritisieren, dass der Fachkräftemangel bei den Elementarpädagogen nicht bedacht wurde. Wie sollen wir den Ausbau stemmen?

In dieser Vereinbarung wird immer nur in den Ausbau investiert – in die Öffnungszeiten, Einrichtungen und Betreuungsplätze. Parallel dazu gibt es Initiativen des Bildungsministers, wie man mehr Pädagogen in Ausbildung und Beruf bringen kann.