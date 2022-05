Karl Mahrer: „Kritik ist kein Wien-Bashing“

Endlich kommt der 67-Jährige selbst zu Wort: Warum tut er sich die Politik an? „Aus Liebe“ (zu den Menschen, der Partei). Die Schwarz-Türkisen will er stärker öffnen. „Wir sind die neue Grätzel-Partei.“ Jeder der 248 Bezirksräte sei persönlich für sein Grätzel verantwortlich. Die Wiener SPÖ bekommt leicht ihr Fett ab („abgehoben“). Und der neue Chef erzählt von einer somalischen Familie mit vier Kindern, die sich - obwohl seit vielen Jahren in Österreich - kaum Deutsch spricht und sich nicht integrieren will. Schuld daran sei die Ignoranz der rot-pinken Stadtregierung. Mahrer erklärt: „Kritik an Wien ist kein Wien-Bashing.“