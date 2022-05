Mahrer: „Weniger Sozialhilfe für Werteverweigerer“

Mahrers Ziel: ÖVP statt NEOS in die Regierung

Sein Ziel für die kommende Wien-Wahl, voraussichtlich 2025: „Die Absolute der SPÖ verhindern und so stark wie möglich sein, um die Volkspartei in Regierungsverantwortung zu bringen. Aber nur in einer Koalition auf Augenhöhe.“