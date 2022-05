Mit Kampf für Ukraine auch Weißrussland „befreien“

Demonstranten und „Terroristen“

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass in Weißrussland die Anwendung der Todesstrafe offenbar ausgeweitet wird. Künftig könne sie bereits bei versuchtem Terror verhängt werden, berichteten russische Nachrichtenagenturen in der Vorwoche. Der als „letzter Diktator Europas“ kritisierte Lukaschenko hat immer wieder Menschen, die seit 2020 gegen seine mutmaßlich gefälschte Wiederwahl protestierten, als „Terroristen“ bezeichnet. Viele der weißrussischen Freiwilligen in Polen und der Ukraine haben sich auch an Demonstrationen beteiligt, könnten daher als „Terroristen“ gelten.