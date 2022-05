Sekundenschlaf! Pkw überschlägt sich mehrfach

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im benachbarten Bayern. Der Fahrer eines VW Sharan hatte auf der Autobahn A7 zwischen Memmingen und Ulm in Folge von Sekundenschlaf die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Er geriet rechts von der Fahrbahn ab, wurde von einer Leitplanke in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrfach. Wie durch ein Wunder überlebten alle drei Insassen in dem völlig zerstörten Unfallwrack.