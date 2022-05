Will der SK Rapid um jeden Preis nach Europa?

Natürlich ist die Frage provokant. Ein Sportler strebtnach dem Höchsten, sonst hat man den Beruf, die Passion verfehlt. Das bekräftigten Zoki Barisic und Co. auch in den letzten zwei Jahren und wurden Vize-Meister. In Erinnerung blieb nicht der Erfolg, sondern nur der Sommer-Stress, die Planungsunsicherheit. Als Dritter hätte man eine Gruppenphase, die Millionen fix gehabt.